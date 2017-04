ZutphenEnergie rekent op hoge windturbines

De coöperatie is één van de vier deelnemers aan samenwerkingsverband IJsselwind, dat van plan is om twee turbines met een hoogte van 150 of 170 meter neer te zetten. Tot nu toe werd door de coöperaties geen duidelijke voorkeur uitgesproken, maar uit een onlangs door ZutphenEnergie gepresenteerd bedrijfsplan blijkt dat de coöperatie vanaf 2020 rekent op 60.000 euro jaarlijkse inkomsten uit de turbines.

Inkomsten

Die opbrengsten horen volgens een brochure van IJsselwind bij turbines met een tiphoogte van 170 meter. Daarbij wordt namelijk een marge tussen de 56.000 en 65.000 euro aan inkomsten genoemd, bij turbines met een hoogte van 150 meter gaat het maar om 22.000 tot 27.000 euro per jaar. Het is de bedoeling om de opbrengsten uit de windturbines gelijk te verdelen over de vier deelnemende coöperaties en een gebiedsfonds ten behoeve van de regio. Volgens voorzitter Cyp Wagenaar van ZutphenEnergie is er echter nog niets beslist als het gaat om de hoogte van de turbines. “Het is een geschat gemiddelde en eerlijk gezegd is er nog zoveel onzeker dat het om een hoog gokgehalte gaat.”