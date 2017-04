Zutphens museum verhuist naar Vorden

Plaats van handeling was het Kulturhus aan de Raadhuisstraat. Het gaat om de collectie die 27 jaar in theater de Hanzehof in Zutphen te zien is geweest. Toen de stichting Zutphense Kunst Collectie daar moest vertrekken, bleek in Zutphen geen andere locatie beschikbaar. Na een tip van wethouder Engels kwam het Kulturhus in Vorden in beeld. De collectie biedt een overzicht van honderd jaar schilderkunst in Zutphen en wijde omgeving.