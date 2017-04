'Zutphense agent Jesper D. speelde info door aan overvaller oudijzerboer'

De Zutphense agent die sinds dinsdag vastzit op verdenking van het lekken van gevoelige informatie, is Jesper D. (26). Hij is bevriend met een van de verdachten van de gewelddadige overvallen in de regio op oudijzerboeren.

Jesper D., de agent uit Zutphen die is gearresteerd op verdenking van het schenden van het ambtsgeheim en het lekken van gevoelige informatie aan een verdachte in een strafzaak, is door zijn werkgever geschorst. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Ook wacht de agent een disciplinair onderzoek van zijn werkgever vanwege mogelijk plichtsverzuim.

Politiemol

Tijdens het onderzoek naar een reeks brute overvallen op oudijzerhandelaren in onder meer Warnsveld, Raalte, Zwolle en Wierden stuitte de recherche op de politiemol. De interne politieafdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten werd ingelicht en begon een onderzoek. Dat leidde tot D.’s arrestatie. ,,De verdenking richt zich op het doorspelen van informatie uit de politiesystemen naar een van de verdachten van de reeks overvallen”, zegt woordvoerder Frank Brouwer van de politie in Oost-Nederland. ,,Het spreekt voor zich dat we breder kijken, onderzoeken of hij ook betrokken is bij andere zaken die niet door de beugel kunnen.”

Quote Hij gaat met jongens om met wie je als agent niet om zou moeten gaan D. werkt sinds een aantal jaar bij de politie. Hij begon als surveillant bij verkeershandhaving, werkte zich na een opleiding op tot agent en ging aan de slag als diender van het basisteam in Arnhem-Zuid. Ingewijden spreken van ‘een onopvallende jongen’.

Duistere zaakjes

Jesper D. groeide op in een dorp in Oost-Nederland en woont sinds een aantal jaren in Zutphen. Daar raakte hij bevriend met jongens die zich met duistere zaakjes bezighouden. Hij is dan ook geen onbekende in het milieu, waar hij bekendstaat als ‘foute wout’; een agent die gevoelige info zou lekken aan zijn criminele maten.

,,Hij gaat met jongens om met wie je als agent niet om zou moeten gaan”, zegt een bron. Een van de jongens waar hij close mee is, zit nu vast op verdenking van betrokkenheid bij de reeks gewelddadige overvallen op oudijzerboeren. ,,Daarmee is hij dikke maatjes. Ze gaan vaak samen vissen.”

Oud-buren in zijn dorp schetsen een positief beeld van D.. Ze omschrijven hem als een sociale jongen, die altijd klaarstaat om te helpen. Zo is hij een tijd bestuurslid geweest van de buurtvereniging. Daarvoor organiseerde hij onder meer fietstochten voor kinderen, maar ook darttoernooien en motortoertochten door de regio. Een leuke jongen, die zich altijd vol overgave inzet en nooit een vlieg kwaad doet, weet een buurtgenoot. ,,Binnenkort zou hij beginnen met de opleiding tot motoragent. Daar was hij blij mee, want motorrijden is zijn hobby. Ik kan moeilijk geloven dat hij in deze situatie verzeild is geraakt.”

Gevoelige informatie

Als D. daadwerkelijk gevoelige informatie heeft gelekt aan een van de verdachten in het onderzoek naar de overvallen, is dat een hard gelag voor de politie. Sinds begin februari is een team van 25 rechercheurs fulltime bezig met het oplossen van deze zaken, waarvan het vermoeden bestaat dat ze door dezelfde Zutphense dadergroep zijn gepleegd.