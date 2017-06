Zutphense SP'er 'solliciteert' naar functie directeur Het Plein

Salaris

Daarbij wijst Ten Broeke op eerdere uitspraken van de Zutphense wethouder Annelies de Jonge, die aangaf dat er op 35 werklozen één vacature is. Ook noemt hij het salaris -het gaat om bruto ruim 7.000 euro per maand- van de nieuwe directeur te hoog. "Naast het feit dat dit salaris nog hoger is dan dat van een Zutphense wethouder, zou er van dit bedrag in de huishoudelijke verzorging meer dan vier mensen aangenomen kunnen worden", aldus de SP'er in zijn sollicitatiebrief.

Het Plein is op zoek naar een nieuwe directeur door het vertrek van Hendrik Noppen. Noppen was sinds begin vorig jaar in dienst bij de in Zutphen gevestigde organisatie. Hij volgde Wietse Kooistra op, die vanwege een verschil van inzicht op non-actief was gezet en daarna moest plaatsmaken. Ook Noppen, die was aangesteld op interim-basis, vertrok vroegtijdig, al was dit volgens Het Plein niet omdat er sprake was van een conflict.