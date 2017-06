Asfaltlaag Randweg laat los: onderzoek naar aansprakelijkheid

Na verbetering kruising Tagweg nu ook vraag om minder vrachtwagens

19 juni De gevaarlijke kruising van de Tagweg in Genemuiden met de Koppel en de Bereklauw mag dan nu worden aangepast, buurtbewoner en predikant A. de Groot blijft de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten houden. Want volgens hem rijden er via de Tagweg veel grote vrachtwagens richting de rietbedrijven en de boerderijen. En dat is onwenselijk in een woonwijk met veel jonge gezinnen met kinderen. ,,Het zou goed zijn als de gemeente nog eens kijkt naar een alternatieve route", aldus de predikant van de hersteld hervormde gemeente.