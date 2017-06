Blazers en slagwerkers marcheerden zaterdag 13 mei door de gemeente Zwartewaterland, en deden op hun 25 kilometer lange tocht alle kernen aan. Een van de hoogtepunten was de oversteek van het Zwarte Water bij Genemuiden met de veerpont. Ruim een week na de sponsorloop is het meeste geld wel binnen en staat de teller op 8.350 euro. Maar daar kan nog wat bijkomen omdat enkele gedane toezeggingen nog via de bank moet binnenkomen. Dat deelde Ben Admiraal van het organiserende comité mee tijdens de studiedag die Irene hield ter voorbereiding op deelname het Wereld Muziek Concours. “Het was al een schitterende dag, met een nu ook schitterende opbrengst”, aldus Admiraal.

WMC

Bij Irene is de focus nu volledig gericht op het WMC in Kerkrade. De marchingband komt uit in de marswedstrijd en is door de organisatie van het evenement ingedeeld in het tweede van de vier wedstrijdweekeinden. Dat betekent dat Irene op zaterdag 15 juli ’s middags tegen één uur het Parkstad Limburg Stadion in marcheert. Het is de achtste keer dat het Hasselter fanfarekorps meedoet aan het WMC, dat eens in de vier jaar wordt gehouden en tientallen muziekkorpsen vanuit de hele wereld naar Kerkrade brengt. Vier jaar geleden behaalde Irene een zilveren medaille.