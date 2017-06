Bewoners wijk Om de Weede mogen meepraten over uitbreidingsplannen

Die werden onlangs onaangenaam verrast door de gewijzigde uitbreidingsplannen voor Om de Weede. Het compacter bouwen had ertoe geleid dat er een dikke streep was gezet door een groen gebied. En dat viel verkeerd bij mensen die zich de afgelopen jaren hebben gevestigd in Om de Weede. Bij een aantal politieke partijen, waaronder VVD en ChristenUnie, vonden ze gehoor en dat leidde tot een flinke discussie in de raad en het opschorten van het besluit.

Bastiaan Tamminga, die optreedt als woordvoerder van de wijkbewoners, is blij. ,,We gaan terug naar de tekentafel en als het aan ons ligt beginnen we op nul, ook al wil de wethouder dat eigenlijk niet. Maar we gaan in ieder geval met elkaar in gesprek, en dat is wat we wilden bereiken.” Tamminga zegt dat nog moet blijken wat er mogelijk is. ,,Ik snap dat we allemaal een stukje moeten slikken, want je zit met het aantal te bouwen woningen en de grond moet betaalbaar blijven.”