Bijna iedereen blaast een p'tje bij grote controle in de Kop van Overijssel

Harde uithaal PvdA naar coalitie Zwartewaterland

30 juni Negen maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA ongemeen fel uitgehaald naar de christelijke coalitie in de gemeente Zwartewaterland. In haar algemene beschouwingen over de Kadernota 2018-2021 hekelde fractievoorzitter drs. Astrid Dijkstra de opstelling van met name SGP en ChristenUnie en in mindere mate CDA. Ze repte over ‘machtspolitiek’.