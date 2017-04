'Brand Genemuiden door kinderen aangestoken'

De brand die vrijdagavond een loods van de firma Délan in Genemuiden in de as legde is aangestoken door kinderen die met vuur speelden. Dat bevestigt mede-eigenaar Dick de Lange aan de Stentor.

De politie wil deze 'keiharde conclusie' nog niet trekken. ,,Wij willen en kunnen momenteel niet meer kwijt dat we met onderzoek bezig zijn. Er is eerst forensisch onderzoek nodig, we zijn met buurtonderzoek bezig en spreken momenteel met mensen'', zegt een voorlichter van de politie na ruggespraak met de teamchef. De terughoudendheid van de politie heeft volgens woordvoering te maken met het feit dat het om minderjarigen gaat. Leeftijden van de mogelijke dader(s) wil de politie op dit moment niet communiceren.

WhatsApp

Het gerucht dat de brand is aangestoken ging vrijdagavond laat, toen de brandweer nog aan het nablussen was, als een lopend vuurtje door Genemuiden. Berichten op WhatsApp wezen in de richting van brandstichting. Uit die berichten blijkt dat kinderen met vuur aan het spelen waren rond de loods aan de Burgemeester ten Veldestraat. In een gat van de loods van Délon werd met een spuitbus deodorant gespoten en tegelijk aangestoken. Dat geeft het effect van een kleine vlammenwerper.

Een schok

Voor mede-directeur Dick de Lange (56) van Délon, die samen met zijn 43-jarige broer Marcel het bedrijf leidt, was de verzengende brand en de onverwachte bekentenis van een jeugdig plaatsgenoot, een behoorlijke schok. ,,Heel heftig allemaal'', zegt Dick de Lange. We hadden een slechte nacht. Het staat vast dat de brand is aangestoken. Kinderen waren aan het spelen met vuur. Degene die het gedaan heeft hebben we vrijdagavond met de ouders al op visite gehad.''

Délon is een familiebedrijf in Genemuiden dat zich met 10 werknemers richt op de productie van biezen, tapijtstalen en verwerking van tapijtgarens. Het bedrijf heeft meerdere loodsen in gebruik.

Volledig scherm © GinoPress B.V.

In loods

De brand begon vrijdagavond rond 18:00 uur in een loods. De brandweer schaalde snel op naar Grip 1, vanwege de omvang van de brand en de ligging in het oude centrum van de stad. De brand sloeg op den duur over naar een naastgelegen loods. De brandweer kon voorkomen dat de brand verder oversloeg. Tegen 20:45 werd het sein brandmeester gegeven en kon worden begonnen met nablussen. Een paar uur later was het echter weer mis, de brand laaide weer op. De brand zat vermoedelijk tussen een spouwmuur, meldt de veiligheidsregio. De brandweer had moeilijkheden om de brandhaard te bereiken. Om de brand goed te kunnen blussen werden sloopwerkzaamheden uitgevoerd.

Schade

Uiteindelijk kon de brand in de spouwmuur na enige tijd worden geblust en leek de rookontwikkeling weer snel af te nemen. De brandweer was nog wel een groot deel van de nacht aanwezig bij het pand. Of er meer schade is ontstaan, is nog niet bekend.

Asbest

Zaterdag werd duidelijk dat er inderdaad asbest was vrijgekomen bij de brand, het is onder andere in tuinen van omliggende woningen terechtgekomen. Het hele gebied is zaterdagmiddag nog steeds afgezet, bij de brand zijn vijftien woningen ontruimd.

Een deel van de buurtbewoners in Genemuiden moet van de autoriteiten thuis blijven. Voor geëvacueerde bewoners en mensen die tijdens de brand niet thuis aanwezig waren geldt dat zij moeten wachten tot het licht op groen gaat. Pas dan kunnen zij terug naar hun woning, mogelijk is dat later vandaag.

Volgens woordvoerder Alieke Landsman van de gemeente Zwartewaterland: ,,Het gaat nu om het verwijderen van asbest op horizontale vlakken zoals daken, auto's en tuinen. Aan het eind van de dag hopen we de zaak schoon te hebben.''

Rommelig

Buurtbewoner Jan Barneveld (78) keek niet op van de brand. ,,Toenmalig brandweercommandant Van de Beek heb ik een paar jaar geleden al gewaarschuwd dat het gevaarlijk is. Ik vond het er altijd behoorlijk rommelig."

Volledig scherm De brand vond plaats in een loods in het centrum van Genemuiden. © Henry Wallinga