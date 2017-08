Buurman wil dat bouw paardenstal in Hasselt stopt

Terwijl de bouw voor een manege met stallen in het buitengebied van Hasselt al begonnen was, maakte een buurman bezwaar. In de rechtszitting in Zwolle bleek er veel onduidelijk over de vergunning.

De gemeente Zwartewaterland gaf toestemming voor de bouw van een manege met stallen. Terwijl de aanvrager eigenlijk een trainingshal met stallen bedoelde voor zijn paardenfokkerij. Voor de buurman van de aanvrager werd alles pas duidelijk vlak voor het aflopen van de termijn om bezwaar te maken. Wat hij in de plannen las, ,,was veel groter dan de buurman mij verteld had''.

Hem restte niets anders dan de bouw met een voorlopige voorziening te stoppen. Want de aanvrager was al begonnen met het uitvoeren van zijn plannen. ,,Ja, op eigen risico, maar toch vreemd dat de buurman zo lang gewacht heeft.'' De buurman voelt zich door de te bouwen stallen in zijn woongenot aangetast. Het uitzicht is weg en hij zal veel lichtinval missen.

Onduidelijkheid

Tijdens de rechtszitting bleek veel onduidelijkheid over de interpretatie van de regels door de gemeente. Uit het door de gemeente opgestelde bestemmingsplan blijkt dat voor de bouw van de paardenhouderij een zogeheten aanduiding nodig is. In zo'n aanduiding zijn doorgaans maximum afmetingen opgenomen. Maar in de toelichting zou staan dat die regel voor deze vergunning nou net niet gold. ,,Je moet te veel interpreteren om tot de conclusie van de gemeente te komen'', zei de rechter.

Alternatief

Ze vroeg of er voor de partijen een alternatief mogelijk is. De klagende buurman ziet dat wel. Hij is niet tegen de bouw van de stallen, maar wel tegen de plek zo dicht bij zijn huis. Voor de vergunningaanvrager is dat moment al gepasseerd: de 110 heipalen zitten al in de grond. ,,Ik kan de fundering niet even optillen om het een kwartslag te draaien.''