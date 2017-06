Deelnamerecord Zwartsluis onder Zeil zorgt voor Luxeprobleem

Maaike, Neeltje, Jonge Joost, Swarte Roos, Vrouwe Lucia, Jonge Jan en Kleine Johannes: ze komen allemaal naar Zwartsluis. Het zijn de namen van platbodems die vandaag afmeren aan de Handelskade voor het vierdaagse maritieme evenement Zwartsluis onder Zeil. Lemster aken, zeeschouwen, boeiers, Vollenhovense bollen, tjalken, Schokkers en Grundels. Ruim zestig boten van deze typen zijn aangemeld voor de vijfde editie en dat is een recordaantal.

Luxeprobleem

Quote We bieden alle schippers een borrel en een maaltijd aan. Roel Schurink Het stelt de organisatie zelfs voor een luxeprobleem: de Handelskade is niet lang genoeg om alle schepen een ligplaats te geven. ,,We verlengen de kade met een ponton van 63 meter", zegt secretaris Rob Corsten. ,,Toen half april bleek dat het aantal boten zo groot was hebben we dat kunnen regelen met Hebo Maritiemservice, een van onze sponsoren."

In voorgaande edities van Zwartsluis Onder Zeil meerden tussen de dertig en veertig platbodems af in Zwartsluis. De toename roept gelijk de vraag op waar de ambities in de toekomst liggen. ,,We hebben ooit gezegd dat het een klein en beheersbaar evenement moet blijven. De havenkolk ligt nu vol. Met nog meer boten moet je daarbuiten gaan kijken. En het leidt tot stijging van de kosten want we bieden alle schippers een borrel en een maaltijd aan", zegt voorzitter Roel Schurink.

Zwartsluis Onder Zeil zal dan nieuwe inkomstenbronnen moeten aanboren. De stichting is maar wat blij dat de provincie Overijssel dit jaar 8.800 euro bijdraagt.

Oudste botter

Het meest in het oog springende schip is de in 1893 gebouwde Ludana. De boeier, met tegenwoordig Rotterdam als ligplaats, heeft een lengte van 10.35 meter. Nog ouder is de trots van Zwartsluis, de ZS13. Het is de oudste nog varende botter in ons land. Vanaf dit in oude glorie herstelde schip bekijkt burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland zaterdagmiddag het admiraalzeilen op het Zwarte Water, als de platbodems in kleine formaties langs hem trekken. Het publiek kan dit spectaculaire onderdeel volgen vanaf de wal. Zondagochtend vervult de ZS13 opnieuw een bijzondere rol als predikant A. Bloemendal een kerkdienst leidt vanaf de voorplecht. De andere schepen liggen dan met geheven fok rondom de botter.

Zwartsluis onder Zeil heeft altijd plaats vanaf Hemelvaartsdag en wordt eens in de twee jaar gehouden; in het andere jaar vinden de sleepbootdagen plaats. Het programma biedt meer dan alleen platbodems die wedstrijden hebben en rondvaren met publiek aan boord. Er is alle dagen muziek, donderdag een toertocht voor oldtimers, vrijdag een shantykorenfestival en zaterdag een braderie.

