Dien Brinkman oudste van Zwartewaterland

Burgemeester Eddy Bilder is op verjaardagsvisite geweest bij Dien Brinkman, met haar 105 jaar de oudste inwoner van de gemeente Zwartewaterland. Ze vierde haar verjaardag in verzorgingscentrum De Hazelaar in familiekring. Op de vraag of ze een advies heeft om gezond oud te worden, antwoordde ze: ,,Bidden en werken, dat is mijn leven."