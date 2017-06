Dweilen door druk Hasselt

Negen dweilorksten zorgden er voor dat overal in het stadje vrolijke deuntjes klonken en publiek kon meedeinen of inhaken. De jury beloonde

Aanwinst

Het voortbestaan van het evenement is mede te danken aan de hoofdsponsor, Ongedierte Bestrijding Nederland. ,,Ik vind het een leuk initiatief", zei Rudolf Wardenburg van OBN bij een eerdere gelegenheid. ,,Voorgaande jaren was het gezellig druk en de sfeer zat er goed in. Ook van buitenaf trekt het evenement meer en meer de aandacht en daar draait het om. Vooral in de zomerperiode moeten we Hasselt aantrekkelijker maken voor toeristen. Een evenement als de OBN Dweildag is een aanwinst voor Hasselt en dat moet behouden worden."