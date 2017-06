“De bands zijn afkomstig uit het hele land en hebben de meest fraaie namen: Goez Hool Band uit Aarle-Rixtel, The eXperience Brassband uit Eindhoven, Stadskapel Concordia uit Elburg, De Zwabbers uit Den Helder, De Duitekluiters uit Arnhem, Bloaskapel Pardoes uit Zwolle, Pretband 100 Procent uit Warnsveld, d’Hakkapel uit Hasselt en de winnaar van 2016, De Koetillers uit Noordwijkerhout. Ze spelen vanaf 13.00 uur op vier plekken in het centrum.”

“Jazeker, heel veel zelfs. Vanaf 10.30 uur treedt zeemanskoor De Ketel Boinken uit Kapen op en is de ondertussen gebruikelijke braderie in het centrum. Er staan kramen in de Hoogstraat, Markt, Nieuwstraat, Gasthuisstraat en Wilhelminalaan. Op de laatste locatie zal een negen meter hoge mobiele klimrots worden geplaatst. Jong en oud kan deze rots beklimmen via een automatisch blokkeer- en abseilsysteem. Op de Prinsengracht zijn demonstraties van meer dan twintig oude ambachten als manden maken, sokken breien, touw slaan en sigaren maken. Tot slot kan de toren van de Grote of Stephanuskerk worden beklommen.”