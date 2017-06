Eerste RPF-burgemeester Jan Rietkerk overleden

Hij bleef daar tot aan zijn pensionering op 1 september 2000. Daarna was hij nog een jaar waarnemer tot de gemeentelijke herindeling met Hasselt en Zwartsluis op 1 januari 2001. Voordat Jan Rietkerk burgemeester werd in Genemuiden was hij raadslid en wethouder in de gemeente Oldebroek namens het GPV, dat later met de RPF opging in de huidige ChristenUnie. Rietkerk was namens de RPF Statenlid in de provincie Gelderland. Ook was hij lijsttrekker van de partij toen die in 1977 voor het eerst deelnam aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar onvoldoende stemmen haalde voor een zetel.

Zendingswerk

Voor zijn politieke loopbaan was de in Lisse geboren Jan Rietkerk actief in het zendingswerk en het onderwijs. Hij verbleef vanaf 1959 drie jaar in Nieuw-Guinea. Rietkerk schreef daar het in 2001 verschenen boek Van Papoea tot Genemuiden over. Na zijn terugkeer in Nederland was hij onderwijzer in Barneveld en Wezep en later aan de gereformeerde mavo in Kampen, de stad waarnaar met zijn vrouw terugkeerde na het burgemeesterschap. De voormalig Overijsselse CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk is een van de vijf kinderen, twee zoons en drie dochters.