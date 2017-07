Enzo Knol zet Hasselt op de kaart in vlog op YouTube

,,Even Hasselt op de kaart gezet! 7000 inwoners, maar wel 7000 hele lieve. Ik heb een beetje het gevoel dat ik ze allemaal heb ontmoet”, vertelt Enzo Knol in zijn nieuwste vlog over zijn bezoek aan Hasselt.

De met 1,5 miljoen abonnees bekendste vlogger van het land bezocht donderdag zijn vriend Pascal Scherpenkate en in de video weblog komt dit uitgebreid aan bod. Het bezoek ging niet onopgemerkt voorbij want honderden jonge fans in de Hanzestad probeerden een glimp van hem op te vangen.

Tosti

In de video gaan Knol en Scherpenkate twee items in de stad kopen die de ander later in de vlog met de ogen dicht moet raden. Ze eten een tosti op een terras en ook hebben ze het over de Hanzestad. ,,Hasselt toch best wel een mooi plekkie”, zegt Knol terwijl hij uitkijkt over de Hasseltse stadsgrachten.

Chaos

Het bezoek eindigt ’s avonds chaotisch doordat honderden fans voor de woning van Scherpenkate, beter bekend als vlogger ItzSyntrax, staan. Met twee fans achterin de auto rijden ze naar een rustigere plek. ,,Heel Hasselt is hier met ons. Dat vinden we heel erg gezellig, maar het is een klein beetje gevaarlijk want iedereen rent op de weg”, zegt Knol achter het stuur van zijn auto.

Handtekeningen

Op een grasveldje in Hasselt neemt hij uitgebreid de tijd voor zijn fans. ,,Ik heb heel veel handtekeningen en foto’s uitgedeeld”, vertelt Knol in de video. ,,We staan hier super lang al, maar dat is helemaal niet erg.”

Lees ook: Hasseltse Storm (7) heeft Enzo Knol in zijn vriendenboekje

Lees meer: YouTuber Enzo Knol zorgt voor chaos in Hasselt

Volledig scherm Chaos in Hasselt door de komt van bekende vlogger Enzo Knol. © Jasper van Loo

Volledig scherm Storm en Enzo © Roos de Jong