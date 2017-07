Flink prijskaartje aan nieuw asfalt Randweg Genemuiden

Een woordvoerster zegt dat de gemeente de kosten hiervan nog niet helemaal in beeld heeft. Ze wil ook geen indicatie geven van de hoogte. Vermoedelijk draait de gemeente op voor de kosten, maar dat moet nog precies worden uitgezocht. Wethouder Dick Visserman zei onlangs in de gemeenteraad dat de garantie is verstreken voor de nu loslatende slijtlaag. Omdat er haast is geboden, laat het college van burgemeester en wethouders de herstelwerkzaamheden – het aanbrengen van drie nieuwe asfaltlagen - uitvoeren zonder financiële goedkeuring van de gemeenteraad. ,,Het betreft hier een calamiteit. De kosten worden via de Zomernota aan de raad verantwoord”, zo laat de woordvoerster weten.