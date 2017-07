Geen straat in Hasselt voor Anna van der Breggen

Volgens een woordvoerster van de gemeente Zwartewaterland is daar op dit moment helemaal geen sprake van. Bij de gemeente vermoeden ze dat Jinek zich baseerde op een verhaal in De Telegraaf, waarin het Hasselter raadslid Henk Buit suggereerde om een straat te vernoemen naar een van de meest succesvolle wielrenster van ons land. Buit was vorig jaar betrokken bij het onthaal op Schiphol, nadat Anna van der Breggen in Rio de Janeiro de Olympische wegwedstrijd had gewonnen. Ze werd daarvoor gehuldigd in Hasselt. Op de vraag van Eva Jinek wanneer Hasselt helemaal gek wordt zei Van der Breggen: ,,Ik hoop eigenlijk van niet. Ik hou niet zo van huldigingen, al was die vorig jaar wel prachtig.”