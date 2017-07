Gemeente: abseilen toren Hasselt niet toegestaan

video Irene uit Hasselt heeft optreden tijdens WMC achter de rug

15 juli Voor de muzikanten van fanfare Irene uit Hasselt breken enkele spannende uren aan. Ze hebben hun optreden achter de rug tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. In het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade werd op het met lijnen uitgezette parcours onder meer het werk Marche Victorieuse gespeeld.