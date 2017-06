Genemusiment grijpt naast provinciaal geld

Het besluit van de provincie Overijssel is een hard gelag voor de organiserende werkgroep van Stichting Cultuur en Educatie Genemuiden. Er was namelijk gehoopt op een bijdrage van 10.000 euro, zo laat SCEG-voorzitter en werkgroeplid Harrie Rietman weten. Het zal volgens hem de komende maanden nog een hele klus worden om de begroting sluitend te maken. ,,Omdat enkele jaren geleden de gemeente Zwartewaterland de subsidiekraan al een eind heeft dichtgedraaid, wordt het zo wel heel moeilijk om dit feest overeind te houden.” Volgens Rietman zorgt de financiële inbreng van de hoofdsponsor er voor dat er op dit moment nog geen reden is om in het programma te moeten snijden.

Maar over de toekomst van Genemusiment is hij minder optimistisch. ,,We zullen er alles aan doen om niet in de rode cijfers te komen. Het zou toch doodzonde zijn wanneer dit evenement, dat als familiefeest de Biestemerkt inmiddels naar de kroon steekt of misschien al wel voorbijgestreefd is, niet meer gehouden kan worden", aldus Rietman.