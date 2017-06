Hasselt houden 'generale' voor Wereld Muziek Concours

Meer parkeerplaatsen op plein in Zwartsluis

14 juni Nadat eerdere plannen voor het plein aan de Molenstraat in Zwartsluis de eindstreep niet haalden, is er door de gemeente Zwartewaterland een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting. Dat is gedaan in samenspraak met de Ondernemersvereniging Zwartsluis en Stichting Fortresse, zodat er nu breed draagvlak voor is.