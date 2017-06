Hasseltse Storm (7) heeft Enzo Knol in zijn vriendenboekje

Harde uithaal PvdA naar coalitie Zwartewaterland

10:06 Negen maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA ongemeen fel uitgehaald naar de christelijke coalitie in de gemeente Zwartewaterland. In haar algemene beschouwingen over de Kadernota 2018-2021 hekelde fractievoorzitter drs. Astrid Dijkstra de opstelling van met name SGP en ChristenUnie en in mindere mate CDA. Ze repte over ‘machtspolitiek’.