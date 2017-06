Hoofdsponsor redding voor Genemusiment

Waar tijdens de eerste bespreking tussen de werkgroep Genemusiment en de directie van Vadain eerst nog sprake was van een bijdrage in de kosten van het hoofdpodium, heeft zich dit gaandeweg ontwikkeld tot een samenwerking voor het hele evenement.

Raamdecoraties

Vadain is veertig jaar geleden door Harrie van Dalfsen opgericht en is van gordijnatelier uitgegroeid tot een belangrijke speler op de markt van raamdecoraties in binnen- en buitenland. Het bedrijf, onderdeel van de Venture-groep, grijpt het veertigjarig bestaan aan om door middel van de sponsoring van Genemusiment een gebaar te maken naar de bevolking van Genemuiden.

Verrassing

Genemusiment is een dag voor jong en oud en speelt zich op 16 september af op en in de buurt van het Havenplein. Een werkgroep van Stichting Cultuur en Educatie Genemuiden is sinds november voig jaar druk bezig met de invulling van het programma. In de middaguren treden er plaatselijke koren en muziekgroepen op. Zeker is ook een optreden van de vermaarde Koninklijke militaire kapel Johan Willem Friso met een artiest waarvan de naam nog niet is prijsgegeven.