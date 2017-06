Jongen ontsnapt aan verdrinkingsdood na missen pontje over Zwartewater

Eerste RPF-bur­ge­mees­ter Jan Rietkerk overleden

24 juni Tijdens zijn vakantie op Bali is voormalig burgemeester en statenlid Jan Rietkerk op 81-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. De in Kampen woonachtige Rietkerk had de primeur van eerste burgemeester in ons land namens de Reformatorische Politieke Federatie (RPF), toen hij op 8 mei 1987 werd benoemd in de voormalige gemeente Genemuiden.