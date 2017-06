Keersluis Zwartsluis voldoet weer aan de normen

Vijver Weteringallee schittert na opknapbeurt

11 juni De opgeknapte vijver aan de Weteringallee in Zwartsluis wordt woensdag officieel geopend door Wethouder Dick Visserman. Voor die tijd is er heel wat gebeurd in en rond de verpauperde waterpartij. Op initiatief van Ralph Sam en Jan Rien van der Stouwe is het Wijkcomité Vijver Weteringallee opgericht.