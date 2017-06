Larken zijn voor de echte zeilliefhebbers

,,Het plan van deze Amerikaan was om voor 50 dollar een boot te ontwikkelen zodat iedereen plezier kan beleven aan het zeilen”, vertelt de 67-jarige Anton van der Geest uit Steenwijk. Aanstaande zondag zit hij in zijn eigen 64 jaar oude lark L134 om te strijden voor de winst bij de zeilwedstrijd georganiseerd door Zeilvereniging Belterwiede.

Het historische bootje is door zeilliefhebbers naar Nederland gehaald en verder vormgegeven. ,,De hele historie is prachtig. Door zijn lelijkheid is het bootje mooi”, zegt Van der Geest. Een dag voor de wedstrijd maken de larken een toertocht. Daarvoor worden een nieuwe en gerestaureerde lark te water gelaten.

De inwoner van Steenwijk gaat zondag voor de winst. ,,Ik probeer te winnen, maar het is nog nooit gelukt.” De wedstrijd is te volgen vanaf de steigers achter het paviljoen Aan’t Wiede te Wanneperveen. De 16 larken gaan om 10.30 uur van start en varen richting Blokzijl of Beld-Schutsloot. ,,Dat is afhankelijk van de wind. Vooral de lol in het zeilen is belangrijk. Er zitten wat fanatieke zeilers tussen, maar het gaat vooral om het plezier.”