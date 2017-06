Luchtballon zo groot als flatgebouw stijgt op in Rouveen

De grootste special shape ter wereld komt naar het luchtballonfestival op 30 juni in Rouveen. Het gaat om een ballon in de vorm van een motor uit de MotoGP. De in Engeland ontworpen en gemaakte luchtballon is met zijn 34 meter hoog en 47 meter breed de grootste special shape ter wereld en qua omvang vergelijkbaar met een flatgebouw van tien verdiepingen. Er stappen vier passagiers in de mand die onder deze indrukwekkende luchtballon hangt.