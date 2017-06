Man gewond bij bedrijfsongeval in tapijtfabriek Genemuiden

videoEen werknemer van tapijtfabriek Vebe Floorcoverings aan de Inslag in Genemuiden is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. De man raakte door nog onbekende oorzaak met zijn hoofd bekneld in een machine. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.