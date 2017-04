Miljoenen extra voor betere dijken Kampereiland

Wethouderskamer Hasselt in originele staat

31 maart De wethouderskamer in Het Oude Stadshuis in Hasselt is grotendeels in originele staat teruggebracht. En dat was nog een hele klus, want in vorige eeuw waren er heel wat authentieke zaken achter muren en plafonds verdwenen. Door toedoen van de Historische Vereniging Hasselt zijn die weer zichtbaar gemaakt. De vereniging gaat de kamer gebruiken als Historisch centrum.