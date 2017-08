Na boek ook expositie over scheepsbouw in Hasselt

Na het boek over de scheepsbouw in Hasselt is er ook een expositie ingericht over hetzelfde thema in het Oude Stadshuis. Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland verricht vrijdag de opening, tegelijk met de presentatie van het boek. De expositie in het Oude Stadhuis is te bezoeken tot eind september, van maandag tot en met geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Namens de Historische Vereniging Hasselt is de expositie samengesteld door Eppo Schmidt. Pronkstuk van de tentoonstelling is een zeer gedetailleerd, anderhalf meter lang, vol getuigd model van de Morgenster, een in 1914 gebouwde Hasselter Aak. Verder zijn er volgens Schmidt veel afbeeldingen en filmpjes van scheepsbouwactiviteiten in Hasselt te zien. Ook is een flink model van de draaibrug over het Zwartewater uit 1852 te zien.

Volgens de samensteller van de tentoonstelling kreeg Hasselt pas in 1828 de beschikking over een oeververbinding. ,,Met name Zwolle had grote bezwaren tegen een brug bij Hasselt. Toen Zwolle in 1521 de bisschop niet meer als landsheer erkende, kreeg het trouw gebleven Hasselt toestemming voor het bouwen van een houten brug. Toen het conflict tussen de bisschop en Zwolle was bijgelegd, moesten de al gebouwde delen van de brug weer gesloopt worden. Meer dan 300 jaar moest Hasselt toen nog op een brug wachten”, zo leert de geschiedenis volgens Schmidt.