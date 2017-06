Er heerst grote onrust bij installatiebedrijf T. Breman in Genemuiden. Volgens ingewijden is directeur Goos van der Kamp na ruim veertig jaar opzij geschoven. Hij zou worden beticht van wanbeleid en het om zich heen verzamelen van familieleden.

Vanuit de holding Breman Beheer wil directeur Jeu Bielders niet ingaan op die aantijgingen, maar hij erkent dat er wat aan de hand is bij ‘TB’.

Onderzoek

Daarom laat de holding ‘een onafhankelijk organisatorisch onderzoek uitvoeren’. Dat gebeurt door het gerenommeerde bureau Berenschot. Bielders wil niet zeggen wat de opdracht aan het organisatieadviesbureau uit Utrecht is. Het onderzoek start binnenkort en Bielders verwacht medio juni de resultaten op zijn bureau te hebben liggen. “Op basis daarvan gaan we stappen ondernemen of niet”, hult hij zich in nevelen. Volgens Bielders is het installatiebedrijf een goed renderende onderneming waar 120 mensen werken.

Signalen

Hij zegt dat Breman Beheer, dat enig aandeelhouder is van het installatiebedrijf, de afgelopen twee maanden werd geconfronteerd met signalen dat wat er wat loos is bij het installatiebedrijf. Over de aard daarvan wil hij geen mededelingen doen. “Het personeel en de ondernemingsraad weten wat er speelt, meer wil ik op dit moment niet zeggen.” Ook op de vraag of directeur Goos van der Kamp, die vorig jaar zijn veertigjarig dienstverband vierde, lopende het onderzoek door Berenschot nog in functie is, wil Bielders niet ingaan.