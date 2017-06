Pascal verovert Nederland vanuit slaapkamer in Hasselt

Bij de plaatselijke kapper moest hij er vorige week aan geloven. Een paars kapsel was het gevolg van de enorme groei van zijn kanaal op YouTube. Hij had afgesproken dat hij dat ging doen als hij de magische grens in mei passeerde. ,,Mijn vader zei dat ik er zelf mee moet lopen, dus dat ik het zelf maar moet weten. Mijn moeder was het er niet mee eens. Zij had liever gezien dat ik dit pas in juni had gehaald", vertelt Pascal. ,,Ik wilde iets tofs doen als ik het zou halen. Mijn hoofd kaal scheren vond ik te ver gaan."

Oude mentor

Door zijn oude mentor op de middelbare school in Zwartsluis kwam hij in aanraking met YouTube. ,,Hij had een gamekanaal. Met leerlingen praten we daarover." Na een berichtje en contact met Milan Knol, broer van Nederlands grootste YouTuber Enzo Knol (ruim 1,5 miljoen volgers), begon Scherpenkate drie jaar geleden zijn YouTube-kanaal 'ItzSyntrax'. YouTube is steeds populairder. Miljoenen Nederlanders bekijken dagelijks video's op het online videoplatform.

Veel heeft Scherpenkate te danken aan Milan Knol. ,,Een YouTube-kanaal in je eentje starten is moeilijk. Elkaar helpen met video's is belangrijk, zowel in de video's zelf als ook met zaken als de montage." Sinds kort maakt hij video's met Enzo Knol. ,,Enzo kende ik al voordat hij met YouTube begon. Ik heb een tijd geen contact met hem gehad, maar laatst vroeg hij of ik een keer een video met hem wilde maken."

Tranen

Het kanaal van Scherpenkate, bedoeld om mensen aan het lachen te krijgen, is met inmiddels meer dan 110.000 vaste kijkers en honderdduizenden views goed bezocht door jongeren. ,,Laatst kwam ik ergens in Noord-Brabant en had een jongen tranen in zijn ogen toen hij mij zag. Hij liet zijn bekertje vallen en omhelsde mij."

,,Entertainment voor jongeren", zo omschrijft Scherpenkate zijn kanaal. ,,Ik speel games zoals schietspellen en indie games, maar ben de laatste tijd meer aan het switchen naar andere video's." Veelal vanuit zijn tot studio omgebouwde slaapkamer op zolder in Hasselt doet hij opdrachten. Zo bekijkt Scherpenkate grappige filmpjes en probeert dan niet te lachen. ,,In games kan ik minder mijn creativiteit kwijt. Kenmerkend aan mij is dat ik mij in games altijd helemaal laat gaan." De naam 'ItzSyntrax' komt door zijn ervaring met het bouwen van websites. ,,Vaak kwam ik Syntax Error tegen." Het succes verklaart hij door zijn doorzettingsvermogen. ,,Elk YouTube-kanaal heeft weleens een mindere periode, waarbij de video's minder goed worden bekeken. Ik heb altijd doorgezet en ben best langzaam het YouTube-wereldje ingerold."

Schaduwkant

De populariteit heeft ook een schaduwkant. Hasselt noemt hij niet in zijn video's. ,,Dat heeft te maken met privacy. Soms heb ik er last van als kinderen aan de deur komen. Dat gebeurde laatst. Ik wil thuis privacy hebben en gewoon op de bank een broodje kunnen eten. Ik wil dan niet in de achtertuin moeten gaan zitten. Dat is ook niet fijn voor mijn ouders. Op straat vind ik alles prima, maar thuis wil ik privacy hebben."

Scherpenkate reist veel naar evenementen en vrienden in het land. ,,Twee keer per maand nemen we video's op voor het kanaal DagelijksHaaDee." Dit is een account van een groep YouTubers met meer dan één miljoen abonnees. ,,Ik kom niet meer veel in Hasselt zelf. De plek waar ik hier het meeste ben is de bushalte."

Nu hij recent de opleiding Interactief Mediavormgeving op het Deltion College heeft afgerond, kan hij zich volledig gaan richten op het maken van video's. Om de dag komt er een video online. Hoeveel hij daar precies mee verdient wil hij niet zeggen, maar wel dat het meer dan een goede bijbaan is. ,,Het is een droomberoep. Ik kan mensen blij maken. Het is erg leuk om te horen als mensen zeggen dat je hun dag helemaal hebt gemaakt."