Vijver Weteringallee is weer een plaatje

15 juni De vijver aan de Weteringallee in Zwartsluis was enkele jaren geleden een vieze stinkende waterplas. Maar een forse onderhoudsbeurt heeft daar een einde aan gemaakt. Het water in de buurt van sportpark Cingellanden ligt er weer bij als een plaatje. Na de opknapbeurt is het gebied zelfs zo mooi dat buurtbewoner Ralph Sam al een bruidspaar heeft gespot dat bij de vijver foto's voor hun bruidsreportage maakte.