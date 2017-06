Rhoda maakt echte Gieterse kaas

Koeienkaas, geitenkaas, vegakaas (jazeker, met plantaardig stremsel), 'cheese to go'. Met sambal of groene pesto, brandnetel, tomaat; roept u maar. Zo uit het knuistje of netjes gevacumeerd voor in het vliegtuig terug naar huis. Al zijn de meeste souvenirs uit Kaasmakerij Giethoorn tegen die tijd al op.

Ambacht

Eerlijk gezegd verbaasde het kersverse kaasmaakster Rhoda van Eeden (46) dat het er nog niet was in haar dorp: échte Gieterse kaas. ,,Toch één van de 'unique selling points' van Holland, samen met klompen en tulpen. Ook in Amsterdam schieten kaaswinkeltjes uit de grond, bovendien is het een mooi ambacht die goed past bij ons dorp.''

Deze stap in haar leven was zeker niet gepland, maar voor de onderneemster en eigenaresse van Rhoda kunst, keramiek en kado aan het Binnenpad viel ineens alles samen. Dat kwam zo: een goede vriendin uit Noord-Holland liet weten haar kleinschalige kaasmakerij van de hand te doen. Zou het iets voor Giethoorn zijn? ,,Ik heb haar hele inventaris, kennis en kunde overgenomen en ze komt me van de zomer nog een poosje helpen.''

Zeepjes

Volledig scherm Bovendien wilden Rhoda's ouders, pottenbakkers Rudolf en Thea van Eeden, het zo zachtjes aan - hij is 72, zij bijna 70 - ook wat kalmer aan doen. Eén en één was al snel drie in het pand dat vanaf dit seizoen drie bijzondere ambachten herbergt: naast de kaasmakerij en de pottenbakkerij worden hier ook zeepjes vervaardigd.

Zodra de airco werkt kan de betegelde klinische ruimte in bedrijf. Met kleine pekelbaden en een kaaspers waarop Rhoda straks haar dorpsspecialiteit ('Gieterse pondskaasjes') zal maken. Nee, geen folkloristisch mutsje op, wél een schort voor.

Enthousiaste boeren

En alles bereid van melk uit de streek: ,,We hebben contact met enthousiaste boeren in Steenwijkerland en de polder.'' De ruimte - ooit bedoeld voor een B&B - is compleet gerenoveerd en nodigt nu uit voor kijken, kopen, proeven én in de winter workshops kaas maken.