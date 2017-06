Kampstra is bovendien componist van het werk dat de drumband zaterdag 22 juli speelt in het Parkstad Limburg Stadion. Hij gaf tijdens de studiedag uitleg over zijn bedoelingen, de dynamiek en accenten in het stuk. Collega Zijlstra gaf tips over het marcheren. Hoe de drumband er voor staat blijkt zaterdag 17 juni tijdens een wedstrijd in Elburg, waar wordt gejureerd volgens WMC-regels.