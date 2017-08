Uit de kluiten gewassen rookzwam op Streukeler knotwilg

Video Auto in berm langs weg tussen Vollenhove en Zwartsluis

1 augustus De bestuurder van de auto is gewond geraakt, nadat hij met zijn auto in de berm van de Oppen Swolle (N331) terecht kwam. Hij had daarbij het geluk dat corsobouwers in de buurt de klap hoorden en de hulpdiensten waarschuwden. Die troffen de bestuurder zittend op de vangrail aan, wachtend op hulp.