Veilig sparen of beleggen? 'Het zit vooral tussen je oren'

VideoDe spaarrente is bijna nul. Wat moeten we doen met ons spaarbankboekje? Erik Borst (38) van de Rabobank IJsseldelta geeft advies. ,,Hét antwoord bestaat niet. Het is zoals het leven: voor iedereen is het anders.''

De rente is in 500 jaar tijd niet zo laag geweest. In 1517 was de rente 25 procent, alleen had Jan Modaal toen geen geld.

Je zou verwachten dat een bankman als Erik Borst uit Hasselt mensen aanraadt om te beleggen, maar niks is minder waar. ,,Zoveel mensen, zoveel situaties, zoveel geldvragen. Het is voor iedereen anders. Wat heb je? Wat wil je? En wat geeft je rust? Soms raad ik mensen aan om niet te beleggen. Je moet goed weten wat het inhoudt en of het bij je past.''

Vijf eeuwen

De rente is in 500 jaar tijd niet zo laag geweest. In vijf eeuwen? Ja, want in 1517 was er ook rente, die was toen overigens 25 procent. Sparen loonde in de middeleeuwen, alleen had Jan Modaal toen geen geld. Nu wel, maar het levert niks op. Het beleid van de Europese Centrale Bank is mede de oorzaak van de lage rente. Gunstig als je een hypotheek afsluit, maar het spaarvarken zucht onder deze renteloze ijstijd.

Advies over geld heeft alles te maken met je persoonlijke situatie en vooral ook met wat er tussen de oren gebeurt. Veel minder met statistieken.

Quote Als beleggen zorgt voor stress, ben je niet goed bezig Erik Borst, Rabobank IJsseldelta ,,Als je bang bent om risico's te nemen, als dat zorgt voor onrust, dan moet je niet beleggen. Dan past sparen beter bij je, hoewel je geld minder waard wordt door de lage rente, de vermogensrendementsheffing en natuurlijk de inflatie'', zegt Borst. ,,Ik had laatst mensen met veel spaargeld. Die vonden het prima dat dit op een spaarrekening stond. Vooral zo houden dan. Als beleggen zorgt voor stress, ben je niet goed bezig.''Als je toch met je spaargeld aan de slag wilt, moet je weten of je geld over hebt, hoeveel en hoelang. ,,Voordat we überhaupt wat doen, pellen we je situatie af. Wat is je inkomen? Je situatie nu en straks? Hoe zit het met je huis, je pensioen, studerende kinderen, uitgaven? Uiteindelijk kom je uit bij een bedrag wat je vrij te besteden hebt. De grote vraag is dan: wat doe je ermee? Naast de sok, de spaarrekening en onroerend goed kun je beleggen. Eigenlijk is dat geen goed woord. Het is investeren.''

Riscomijdend

De Rabobank heeft rendementen die beginnen bij 2,8 procent in tien jaar tijd voor defensief en risicomijdend instappen, tot 6,3 procent voor degene die zeer offensief opereert. Voor die laatste categorie accepteert de klant een maximale waardevermindering van rond de 35 procent. Dat wil overigens niet zeggen dat je de kans loopt over tien jaar een derde van je geld kwijt te zijn. Immers het rendement schat de bank met een grote waarschijnlijkheid op 6,3 procent.

,,Het gemiddelde rendement is een inschatting. De kans dat het gemiddelde rendement hoger is dan 6,3 procent schatten we in op 50 procent. De kans dat het gemiddelde rendement lager is ook. Beleggen is als een tocht door de bergen. Je komt aan op een top, bijvoorbeeld die 6,3 procent, maar om daar te komen, moet je door meerdere dalen. Zo gaat het ook met geld tijdens een beleggingstocht. De vraag is: hoe diep mogen die dalen van jou zijn, dus hoeveel risico mag jouw geld lopen gedurende die reis? Die top komt er zeker'', zegt Borst.

Rendement

,,Ook over de afgelopen tien jaar, inclusief crisis, was het gemiddelde rendement op aandelen hoger dan de spaarrente. Als jij niet door een dal wilt om een top te bereiken, omdat je daar zenuwachtig van wordt, neem je de kabelbaan naar een lagere top. Dan ga je sparen en dat is prima. De vraag wat te doen met je geld heeft alles te maken met je vermogen om gedurende je reis door een dal te gaan. De keuze om te sparen of te beleggen is vooral een mentale kwestie. Geld zit tussen je oren.''