Vier avonden motorrijden in clubverband vanuit Hasselt

Om het motorrijden in clubverband onder de aandacht te brengen, nodigt de club alle motorrijders uit Zwartewaterland en omgeving van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere van de uitgezette ritten. Het is volgens de toercommissie van MTC Hasselt een mooie gelegenheid om per motor via allerlei binnenweggetjes de omgeving te verkennen.

Op de vier avonden kan er tussen 18:45 en 19.00 uur een routebeschrijving afgehaald worden bij het clubgebouw aan de Burg. Malcorpslaan in Hasselt. Per deelnemer wordt een bijdrage van een euro per avond gevraagd. Vooraf inschrijven is niet nodig en het is geen verplichting om alle vier avonden mee te rijden. Na afloop van de toertochten is er gelegenheid om vrijblijvend een kijkje te nemen in het clubgebouw en kennis te maken met de leden van de vereniging.