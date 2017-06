De vijver aan de Weteringallee in Zwartsluis was enkele jaren geleden een vieze stinkende waterplas. Maar een forse onderhoudsbeurt heeft daar een einde aan gemaakt. Het water in de buurt van sportpark Cingellanden ligt er weer bij als een plaatje. Na de opknapbeurt is het gebied zelfs zo mooi dat buurtbewoner Ralph Sam al een bruidspaar heeft gespot dat bij de vijver foto's voor hun bruidsreportage maakte.

Als lid van wijkcomité hebben Ralph Samen en Jan Rien van der Stouwe zich met succes ingezet voor een grote opknapbeurt. ,,In 2015 zaten we voor het eerst met de gemeente Zwartewaterland rond de tafel om de slechte staat van de vijver te bespreken. De vijver had al zijn recreatieve aantrekkingskracht compleet verloren.", aldus Sam. ,,In een aantal sessies hebben we toen samen met de hengelsportvereniging Zwartewaterland, ijsclub Concordia en de gemeente een plan gemaakt om weer een natuurlijke, gezonde en recreatief aantrekkelijk vijver te krijgen."

Onderhoud

Begin vorig jaar is de aannemer begonnen met de uitvoering van het onderhoudsplan. Een tweetal maanden later was de klus geklaard en en kon het herstel van de natuur beginnen. Nu was de tijd rijp om met een officieel moment stil te staan bij het herstel van de waterplas. Er is een informatiebord geplaatst dat werd onthuld door drie kinderen uit de wijk. Op het bord is in woord en beeld aangegeven dat door de goede kwaliteit van het water er veel soorten waterplanten, vissen en vogels voorkomen.

IJsclub