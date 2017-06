Vijver Weteringallee schittert na opknapbeurt

Gezonde vijver

In een aantal sessies is samen met de hengelsportvereniging ‘Zwartewaterland’, ‘IJsclub Concordia’ en de gemeente een plan gemaakt met stappen die gedaan moesten worden om weer een natuurlijke, gezonde en recreatief aantrekkelijk vijver te krijgen. Het plan is bij een inloopavond gepresenteerd en in 2016 door aannemer HAZ Groen, Grond en Infra bv uitgevoerd in twee maanden. De visplek is verschoven, en er is een greppel gegraven zodat het grasveld minder nat zou zijn. Ook is de waterpartij uitgediept. Met de grond die uit het water is gehaald, zijn akkertjes achter het voetbalveld wat opgehoogd. Er is beschoeiïng aangebracht bij de visstek en op de locatie waar de ijsveger van Concordia het ijs op gaat. De rest van de vijverrand heeft een natuurlijke oever gekregen met riet.