Voetbalclubs Zwartewaterland blij met afgezwakte bezuinigingen

De drie voetbalverenigingen in de gemeente Zwartewaterland kunnen leven met de door de gemeente opgelegde bezuinigingen. Die zijn behoorlijk afgezwakt. De clubs hoeven jaarlijks niet 135.000 euro op te hoesten, maar oplopende bedragen van 58.000 euro in 2018 tot 70.000 euro in 2021. ChristenUnie, CDA, PvdA, Gemeentebelangen en VVD dienden een amendement in, waartegen alleen coalitiepartij SGP zich verzette.

Voorzitter Berend van Lenthe van Sportclub Genemuiden zegt in een reactie, mede namens Olympia'28 uit Hasselt en DESZ uit Zwartsluis, dat de verenigingen 'gematigd tevreden' zijn over het door de gemeenteraad genomen besluit.

,,Dat we onder de huurverhoging voor de velden niet uit konden, was ons al wel duidelijk. Graag hadden we de extra bijdrage van 20.000 euro helemaal van tafel gehad, maar nu wordt de pijn verdeeld over een aantal jaren. Het geeft ons de tijd om er op in te spelen", zegt Van Lenthe.

Verder is hij blij dat er een einde is gekomen aan de onduidelijkheid, want de bezuinigingsoperatie sleepte zich al lange tijd voort. Eerste hing de clubs een complete privatisering van de sportparken boven het hoofd, later omgezet in een plan om flink te bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage in het onderhoud.

Amendement