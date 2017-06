Werk aan de winkel voor musici Hasselt

,,Je weet dat het een try out is voor het WMC waarbij ze de verrichtingen zwaar beoordelen, misschien nog wel zwaarder dan tijdens het WMC zelf”, zegt Ruthger Bergman, bij Irene een van de bespelers van de sousafoon. ,,We hebben het ingesproken jurycommentaar teruggeluisterd en dat leverde ook geen onrustbarende zaken op. Het is vooral opbouwend met aanwijzingen om te werken aan bijvoorbeeld het halt houden. Daar hebben we nog een aantal weken voor.” Bergman geeft aan dat het oefenrondje voor een goed gevoel zorgde. ,,Maar bij de beoordeelde mars begonnen we onrustig en waren de rijen minder gericht.” Het was de jury niet ontgaan. Maar de door de Muziekbond Gelderland-Flevoland uitgenodigde juryleden voor deze WMC- try out waren ook niet de minsten, met onder meer René Leckie, die is verbonden aan meervoudig wereldkampioen mars en show Kunst & Genoegen uit Leiden, en Rob Balfoort, die behoort tot de staf van twee andere topkorpsen, DVS uit Katwijk en Adest Musica uit Sassenheim.