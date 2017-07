Werkzaamheden Rivierboulevard tijdig klaar voor Hassailt

Voetbalclubs Zwartewaterland blij met afgezwakte bezuinigingen

7 juli De drie voetbalverenigingen in de gemeente Zwartewaterland kunnen leven met de door de gemeente opgelegde bezuinigingen. Die zijn behoorlijk afgezwakt. De clubs hoeven jaarlijks niet 135.000 euro op te hoesten, maar oplopende bedragen van 58.000 euro in 2018 tot 70.000 euro in 2021. ChristenUnie, CDA, PvdA, Gemeentebelangen en VVD dienden een amendement in, waartegen alleen coalitiepartij SGP zich verzette.