Wielrenners daveren weer door Staphorst

De Rabo-ronde is onderdeel van de zomeravondcompetitie. Aan de wedstrijden in deze competitie doen zowel plaatselijke toppers als regionale talenten mee. Onder de wielrenners, die met snelheden van 40 tot 50 kilometer per uur over de weg daveren, veelal leden van de organiserende WTC Staphorst-Rouveen en Wielervereniging Noord-Westhoek.

Gevarieerd

Het parcours rond evenemententerrein De Tippe is volgens de organisatie gevarieerd met een viaduct, klinkerstrook en een stuk langs het spoor waar het peloton volledig uiteen kan vallen.

Om 18.15 uur gaat de jeugd in diverse klasses van start voorhun wedstrijd, om 19.00 uur gevolgd door de renners in de B- en A-klasse. De entree tot de Wielerronde van Staphorst is gratis.