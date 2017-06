Zaak geschorst door mogelijk misbruik van recht

De journalist in kwestie heeft niet het doel om een geschil uit te vechten, stelde een jurist van de gemeente Steenwijkerland. ,,Er zijn duidelijke indicaties dat het hem niet te doen is om een website met een continu stroom van content van gemeenten, maar het gaat hem om het procederen zelf.'' En dat is misbruik maken van recht. Gemeenten zijn verplicht openbare informatie aan te leveren als daarom wordt gevraagd. De journalist uit Westzaan vroeg alle gemeenten in Nederland om hem alle recente informatie in hapklare digitale brokken te leveren. Maar dat levert gemeenten problemen op. Volgens Steenwijkerland kost elk verzoek die de man doet, de gemeente 3.000 euro. De informatie moet namelijk eerst apart verzameld en verwerkt worden.

Database

De journalist wil zijn gegevens via een site publiceren. Wat hij wil, zijn nieuwsberichten van een melding dat de vuilniscontainers voortaan een dag later geleegd worden tot informatie over een regionale ramp, bleek begin dit jaar bij een soortgelijke zitting tegen diverse gemeenten in Overijssel. Maar de bestuursrechter vond nader onderzoek nodig vooral nu in mei de rechtbank in het zuiden van het land de aanvraag als misbruik van recht betitelde. ,,Mijn cliënt wil alleen maar een database. Omdat de gemeente die niet verstrekt, zitten we hier'', zei de jurist Martijn van Noort namens de eiser. Maar de journalist ,,zadelt alle gemeenten met eindeloos veel werk op'', reageerde de gemeente. ,,Welke rechtvaardiging is er voor deze enorme besteding van publieke middelen? De gemeente ziet die niet. Alle informatie is via onze website beschikbaar.''