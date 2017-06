Zorgen over storingen brug Meppelerdiep in Zwartsluis

Weer was het vorige week raak: storing aan de brug over het Meppelerdiep in Zwartsluis. De gemeenteraad maakt zich zorgen, Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen de slechte werking van de sensoren.

Quote De dichte brug is balen, maar we willen niet dat die opengaat als er mensen op staan. Veiligheid is belangrijker Sandra van der Zweep Tientallen weggebruikers stonden vorige week maandagmiddag vast voor de vier maanden geleden verplaatste brug. De slagbomen wilden niet meer omhoog, waardoor fietsers en voetgangers onder de slagbomen doorkropen. Ook ging de ophaalbrug enige tijd niet naar beneden. ,,Door de extreme hitte zette de brug uit'', legt woordvoerster Sandra van der Zweep van Rijkswaterstaat uit. ,,Dat is normaal. Het was echter zodanig uitgezet, dat de sensoren op de slagbomen geen goed contact hadden.''

De beheerder van de brug nam meteen maatregelen. ,,Woensdagnacht zijn de sensoren op een andere plek geplaatst. Die hebben er dan geen last meer van. In mei gingen de slagbomen ook al niet naar beneden doordat er water in de sensoren kwam. Twee weken geleden hebben we de sensoren van de slagbomen vervangen."

Bereikbaarheid

De gemeenteraad aan het college in Zwartewaterland vragen gesteld over de storingen aan de in België gemaakte brug en de bereikbaarheid van Zwartsluis. Burgemeester Eddy Bilder beaamde donderdagavond dat er vrij geregeld problemen zijn. ,,Ik ben van huis uit techneut. Dan denk je wel eens dat het toch oplosbaar moet zijn. Dit probleem zou niet voor moeten komen.'' Hij zegde toe contact te houden met Rijkswaterstaat.

,,De gemeente Zwartewaterland hebben we diverse keren geïnformeerd", bevestigt Van der Zweep. ,,We hebben aangeboden om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn, maar dat was niet nodig.''