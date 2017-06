Zwartewaterland 5,2 miljoen in de plus

Een potje van drie miljoen om tegenvallers in de grondexploitatie op te vangen is weer beschikbaar en er is flink wat grond verkocht voor woningbouw en bedrijventerreinen. In het sociaal domein hield de gemeente 750.000 euro over. Dit bedrag wordt gereserveerd voor toekomstige uitgaven in deze sector.

In deze raadsperiode is een strikt financieel beleid gehanteerd. Maar dat wil volgens wethouder Dick Visserman niet zeggen dat er de afgelopen jaren niets is gerealiseerd. Volgens hem zijn juist vorig jaar ‘flinke stappen gezet’. Hij noemt onder meer de uitvoering van de centrumplannen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis, de herstructurering bedrijventerrein Zwartewater, ontwikkeling van woningbouwlocaties zoals Om de Weede in Hasselt, TAG west in Genemuiden en Agnietenterrein in Zwartsluis. Verder is er geïnvesteerd in onderhoud van wegen en groen. “Zowel in financieel opzicht als qua beleidsontwikkelingen kunnen we tevreden terugkijken op 2016”, stelt Visserman. De positieve ontwikkelingen zijn ook bij de provincie Overijssel niet onopgemerkt gebleven. Vanuit haar toezichthoudende rol op de financiën heeft de provincie de (positieve) groene score toegekend aan de gemeente Zwartewaterland.