Zwembad Hasselt blijft Hemelvaartsdag open

Het openluchtzwembad in Hasselt is Hemelvaartsdag de hele dag geopend. Dat besluit is genomen nu de temperaturen naar zomerse waarden stijgen. Aanvankelijk was het de bedoeling om het Prins van Wijngaardenbad na het traditionele dauwzwemmen te sluiten. Daarop is men nu teruggekomen.