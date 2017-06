125 jaar oude kapel en meerdere graven vernield in Zwolle

Mini heksjes bij eerste repetitie The Wizard of Oz

10:35 De Zwolse koorschool Konstantijn bestaat 25 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Gistermiddag was een verzameling van mini-heksjes, vogelverschrikkers en leeuwen te zien in het ArtEz Conservatorium aan de Stadsmuur 88. Acht meisjes in de leeftijd van vier tot zes jaar hadden de eerste repetitie voor de musical 'The Wizard of Oz'.