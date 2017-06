Bennett S. werd twee jaar geleden in Giethoorn opgepakt door de politie. Er kwamen twee politieauto's en een arrestantenbus aan te pas. Vrijdag boog de politierechter in Zwolle zich over de zaak.

Chocoladereep

Het niet willen betalen van een boete van 140 euro was voor de verdachte een principekwestie. Het OM wilde dat hij zou betalen omdat hij op 20 juni 2015 in Giethoorn 'de plastic wikkel van een chocoladereep uit een rijdend voertuig had gegooid'. S. was met vier maten in een casino in Giethoorn geweest en werd op de terugweg aangehouden. ,,De agent rook een wietlucht. Ik snap wel dat je dat dan uit wilt zoeken. Uit alle hoeken en gaten kwamen agenten opgedoken.'' Ze vonden geen verdovende middelen, maar gaven S. wel een boete voor het gooien van afval op straat.